Torres a Lucca per ricominciare 

Sassari. A Lucca per rialzare la testa. La terza sconfitta di fila, subita sabato contro la Juventus Next Gen, è stata accantonata, perché la squadra sassarese ha dovuto lavorare e concentrarsi sul turno infrasettimanale che domani la vedrà impegnata sul campo della Lucchese con inizio alle 18,30.

La squadra toscana è decisamente più tosta tra le mura amiche, come dimostrano i 21 punti ottenuti in casa rispetto ai 10 in trasferta. Nel girone di ritorno ha conquistato 7 punti, uno in più della Torres, ma ha sempre incassato gol, a conferma di una difesa non certo ermetica.

Alla portata

Sulla carta quindi è un’avversaria abbordabile e anche la vittoria dell’andata per i rossoblù (2-0 con reti di Fischnaller e Ruocco) sembra suggerire un match alla portata. In questo momento però più che le qualità e lo stato di forma dell’avversaria conta la capacità di reazione dei ragazzi di Greco, apparsi non più cattivi e pratici come nel primo girone e decisamente sfiduciati per le due sconfitte in casa dove, pur non brillando, potevano almeno raccogliere due pareggi. Difficile a oggi intuire la formazione.

La probabile assenza del difensore centrale Antonelli, uscito anzitempo contro la Juventus per problemi muscolari, apre la strada a Fabriani come braccetto destro, con lo spostamento di Idda al centro, come del resto già fatto dal tecnico durante il match contro i bianconeri di sabato.

La formazione

A centrocampo e in attacco probabile il rientro di Mastinu e Scotto, dopo la “mezza giornata” di riposo essendo entrati nella ripresa. Compito comunque non semplice quello del tecnico, che deve capire non solo quali sono gli uomini nelle migliori condizioni fisiche ma anche quali i più adatti mentalmente a sopportare il momento critico. Magari sarà difficile rivedere la Torres schiacciasassi dei primi mesi, anche perché molte avversarie si sono rinforzate e tutte ormai la conoscono bene dal punto di vista tattico. Di sicuro la squadra può giocare meglio di quanto fatto dopo il giro di boa. Si tratta solo di ritrovarsi. Nessuno mette pressione ai sassaresi, neppure i tifosi al di là di qualche legittima critica e altrettanto legittima delusione. Ora che è svanito il sogno di un duello col Cesena sino alla fine, questa stagione deve servire da “palestra” non solo per programmare i playoff ma anche per comprendere quali sono le difficoltà tattiche e psicologiche di un girone davvero tosto, dove ogni piccolo calo ed errore possono costar cari viste le qualità di tutte o quasi le avversarie.

