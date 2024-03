Torres a caccia della ventiduesima vittoria 

Sassari. Quasi un match ball per mettere al sicuro il secondo posto. Stasera al “Vanni Sanna” (inizio alle 17,30) la Torres punta alla vittoria sulla Vis Pesaro per abbattere le residue speranze di rimonta della Carrarese. Il successo vale come minimo il mantenimento del +9 a cinque giornate dal termine. Divario colmabile solo dalla matematica ma con pochi appigli alla realtà. È una gara importante anche per testare la temperatura della tifoseria, visto che ormai da diversi mesi non si raggiungono i 4mila spettatori. La squadra sassarese è reduce dal pareggio di Ancona dopo una prestazione robusta che non si è trasformata in vittoria solo per la serata negativa degli attaccanti, tutti a secco come raramente accaduto in questa stagione. Improbabile sia così per due partite di fila.

L’avversaria

Quartultima e quindi affamata di punti che le consentano di evitare i playout, la Vis Pesaro dopo il poker di reti rifilato al Pescara si è praticamente fermata: un pareggio col Pineto e ben quattro sconfitte con Recanatese, Pontedera, Cesena e Arezzo. La squadra pesarese ha come punta di diamante il nazionale islandese Magnus Karlsson, che ha realizzato 10 gol senza rigori. Nel modulo, sovrapponibile a quello della Torres (tre difensori e quattro centrocampisti), il triangolo offensivo è completato da Pucciarelli e Nicastro, arrivato in gennaio dal Pontedera.

Debutta Rosi?

Inizialmente il tecnico Greco si affiderà ai soliti undici, però la gara potrebbe segnare anche l’esordio di Aleandro Rosi, ingaggiato un mese e mezzo fa e finora inutilizzato. Veterano della serie A (con la Roma ha vinto Coppa Italia e Supercoppa e partecipato alla Champions), Rosi ha necessità di riprendere confidenza col ritmo partita per poter tornare utile quando si giocheranno i playoff e siccome il calendario è agli sgoccioli l’impressione è che, se non già oggi, nella gara di Gubbio sarà in campo almeno nella ripresa. Gli assenti sono tre: il difensore Fabriani, l’esterno Liviero e la punta Sanat. Ha ripreso ad allenarsi in gruppo Kujabi ma dovrebbe tornare tra i convocati solo dopo Pasqua. All’andata vittoria della Torres in rimonta grazie alla doppietta di Fischnaller, col secondo gol realizzato al 95’.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Zambataro; Ruocco, Scotto; Fischnaller. Allenatore Greco.

