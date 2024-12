Torres a caccia della svolta 

Sassari. Se la Torres non vivesse un momento delicato, quella odierna sarebbe una sfida da affrontare con gioia e orgoglio, senza ansie e cattivi pensieri. Oggi pomeriggio al “Vanni Sanna” (alle 15) è di scena l’Ascoli, uno dei club più antichi d’Italia, fondato nel 1898. Ben 16 partecipazioni in Serie A, l’ultima nel 2006/07, con una serie di personaggi indimenticabili, a iniziare dal presidente Costantino Rozzi che vinse la Mitropa Cup e la canadese Red Lead Cup, per arrivare al tecnico Carletto Mazzone e ai campioni Bierhoff e Casagrande.

Giusto per ricordare che in questo campionato c’è un pezzo di storia del calcio ed è un onore che ci sia anche la squadra rossoblù, tra l’altro nelle prime posizioni. Decisamente più in alto dei rivali: quarto posto contro il quindicesimo della appena retrocessa formazione marchigiana, che lotta per uscire dalla zona playout.

La situazione

Settimana senza dichiarazioni pre-gara per non aggiungere ulteriore pressione al tecnico Alfonso Greco e ai giocatori, chiamati a risollevare la testa subito dopo un pareggio (Rimini) e tre sconfitte di fila, due di campionato (Virtus Entella e Spal) e una col Milan Futuro costata l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un ulteriore passo falso, pareggio compreso, potrebbe provocare un provvedimento da parte della dirigenza. Di quale entità? Dal cambio di allenatore al ritiro sono tutte scelte possibili.

Ci si attende una Torres affamata, aggressiva, letale davanti dove non segna da tre partite e mezza. Greco si affiderà probabilmente ai pretoriani, ai giocatori più esperti e da più tempo a Sassari, a quelli protagonisti del secondo posto nella stagione passata.

L’avversaria

Al contrario l’Ascoli è da cinque giornate che non perde: quattro pareggi di fila (Campobasso, Arezzo, Pontedera e Vis Pesaro) e la vittoria nel turno scorso contro il Gubbio. Curiosità: in tutte le partite i marchigiani hanno realizzato un gol, uno solo. Il bomber è Corazza, con 9 reti (3 su rigore) in 14 gare, mentre sarà assente la punta Tirelli per infortunio. I bianconeri segnano più in trasferta (10 gol) che in casa (6), mentre nel secondo tempo hanno incassato ben 15 reti sulle 20 totali.

A giudicare dalle dichiarazioni gli ospiti non verranno per chiudersi, come accade spesso al “Vanni Sanna”, ma per provare a portare via i tre punti.

La formazione

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Dametto, Antonelli, Fabriani; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero; Varela, Fischnaller, Scotto. Allenatore Greco.

