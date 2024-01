Torres a caccia del primato 

Sassari. Riparte la caccia alla capolista Cesena. La Torres apre l’anno e il girone di ritorno ospitano la Recanatese al “Vanni Sanna” (inizio ore 14) che aveva battuto a domicilio 2-1 all’andata con reti di Scotto e Ruocco. La curiosità è che gli ospiti potrebbero schierare dal primo minuto l’esterno Pelamatti, arrivato in prestito pochi giorni fa dalla squadra sassarese dove avrebbe avuto poco spazio visto l’arrivo dell’etiope Zambataro dal Lecco, che però partirà dalla panchina.

La Recanatese è attualmente undicesima, al confine coi playoff. Dopo il 4-1 rifilato all’Olbia, nelle successive gare ha rimediato la miseria di due pareggi e tre sconfitte. Occhio però alla pericolosità in trasferta, dove ha già fatto i colpacci sui campi di Fermana, Rimini e Pescara. In attacco c’è la coppia formata da Sbaffo (4 gol, ma 14 nel campionato passato) e da Melchiorri, che ha disputato tre stagioni a Cagliari, dal 2015 al 2018. Non ineccepibile la difesa, che prende gol da otto partite consecutive.

Per quanto riguarda la Torres, tra i giocatori acciaccati o influenzati in settimana l’unico vero dubbio pare riguardare il centravanti Diakité, alle prese con la febbre. Davvero sfortunato l’attaccante rossoblù, che si è fermato già due volte per problemi muscolari. Sembra invece recuperato dal problema alla schiena il centrocampista-trequartista Mastinu. Nel caso si blocchi, sono in preallarme Lora e Cester. Si va quindi verso la formazione collaudata.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero; Ruocco; Fischnaller, Scotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA