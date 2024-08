Torregrande, viabilità e polemiche 

Sulla strada provinciale 1, nell’intersezione con via della Pineta, la segnaletica orizzontale ormai è lasciata all’immaginazione. In via Flavio Gioia, invece, un cartello stradale caduto da chissà quanto attende di essere rimosso dal marciapiede invaso dalle erbacce. Scampoli della borgata marina di Torregrande, dove anche la viabilità (assieme al decoro) sembra andata in vacanza. In molte traverse le pennellate bianche sull’asfalto sono quasi invisibili, le linee degli stop e le strisce pedonali sbiadite così come i segnali verticali, consumati dal sole e dal tempo. Nel reticolato di vie che si intersecano orizzontalmente e verticalmente in maniera ordinata, ogni incrocio diventa un ipotetico pericolo per chi lo attraversa.

Rischi e sicurezza

A proposito di sicurezza, qualche cartello nuovo è in arrivo nella borgata marina, ma si tratta della segnaletica per la salvaguardia balneare. Sarà che l’amministrazione civica confida in una lunga coda della stagione turistica, e così lunedì scorso è stato affidato alla ditta specializzata Studio 96 di Oristano il servizio di fornitura e posa in opera di otto cartelli e di cinque pannelli da collocare «negli spazi acquei antistanti le spiagge libere e le zone costiere rocciose frequentate dai bagnanti». Nella determina comunale emessa dal settore Lavori Pubblici si sottolinea l’urgenza di provvedere all’intervento nel rispetto dell’ordinanza della Capitaneria di Porto «dalla cui mancata esecuzione – si legge – potrebbe derivare un danno grave all’Ente in quanto connesso all’incolumità di persone». Costo totale 5mila 868 euro.

Manto stradale

C’è infine un’ultima categoria di segnaletica che trova spazio a Torregrande: quella che in teoria dovrebbe essere temporanea e invece diventa permanente. È il caso del divieto d’accesso sistemato nel marzo 2023 in via della Pineta e, a distanza di un anno e mezzo, ancora lì a vietare il transito alle auto in uscita dalla frazione. «Ormai mi sono arreso – dice rassegnato il titolare della pizzeria che si affaccia sulla strada - ho segnalato al Comune il disagio ma non ho mai avuto risposte. Chiaramente, limitando il traffico, il nostro locale ha meno visibilità».

Le radici degli alberi

Le transenne erano state sistemate dagli operai per ragioni di sicurezza: il manto stradale, sollevato in più punti dalle radici dei grossi alberi, rischiava di creare danni alle vetture. Residenti e commercianti auspicavano una soluzione provvisoria, in attesa della sistemazione della corsia e della sua successiva riapertura. E invece nulla: strada ancora bloccata e automobilisti costretti a fare inversione per cercare un’altra via d’uscita. Un disagio che proprio in piena stagione turistica si fa sentire con qualche polemica al seguito.

