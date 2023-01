Torregrande, via l’amianto dal lido 

La bonifica dei materiali contenenti amianto nella spiaggia di Torregrande procede, un colpo alla volta visto che il primo stanziamento di 300mila euro dell’assessorato regionale alla difesa dell’Ambiente risale al 31 dicembre 2014. Dopo quattro anni che la Giunta Regionale aveva trasferito al Comune altri 200mila euro si conclude la gara per il completamento della rimozione dell’amianto nella spiaggia oristanese. Il Comune per chiudere il piano finanziario ne ha aggiunto altri 10mila e così il dirigente comunale dell’Ufficio ambiente ingegnere Giuseppe Pinna ha potuto procedere ad appaltare i lavori alla ditta vincitrice tra le otto concorrenti, la Ivi Petrolifera in associazione temporanea d’impresa con la ditta Ste.Sil Ambiente di Elmas.

L’intervento

«Questo finanziamento –precisa Giampaolo Lilliu, storico presidente dell’associazione Ex esposti all’amianto- è conseguente al primo intervento deciso dalla Regione su nostra pressione per la bonifica dei litorali di Torregrande-Abarossa-Funtana Meiga. Quest’ultima parte di bonifica interessa la parte della spiaggia di Torregrande nell’ultimo tratto che va da villa Baldino al porticciolo». E infatti l’ingegner Giuseppe Pinna nella determinazione di fine anno ritorna all’intervento della Regione del 2014 con la delega concessa al Comune per utilizzare 300mila euro per l’attuazione degli interventi di rimozione e bonifica dalle spiagge dei materiali contenenti amianto. Nel 2016 i lavori vengono affidati alla ditta Co.te.ma di Giovanni Battista Murgia per 123,7 mila euro Iva esclusa, più tutti gli altri oneri. Il finanziamento però non è sufficiente e i lavori non possono essere portati a termine «anche a causa delle avverse condizioni metereologiche (mareggiate) che hanno comportato lo spostamento e la movimentazione dell’amianto nel litorale di Torregrande», si legge nella determinazione.

I fondi

Servono altri soldi che la Giunta regionale delibera nel 2018 per completare, come richiesto dal Comune, i lavori della bonifica nella spiaggia di Toregrande, da villa Baldino al porticciolo dove negli anni ’70 /’80 furono abbattuti, senza una corretta pianificazione, dei “casotti”, piccole costruzioni di pescatori. Solo a fine di quest’anno dopo le solite trafile burocratiche si arriva alla gara d’appalto e all’aggiudicazione dei lavori. Per Giampaolo Lilliu non basta: «L’Associazione –spiega- continua a sostenere la presenza di criticità nonostante la bonifica».