Torregrande, vacanze senza limiti 

Godersi il mare senza barriere: è l'obiettivo di “Spiagge inclusive”, progetto che promette di trasformare uno o più stabilimenti balneari della marina di Torregrande in spazi accessibili a tutti, senza distinzione.

Il Comune

La Giunta, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda, ha concesso alla ditta “Massimiliano Pisanu” di Quartu Sant'Elena, il patrocinio gratuito per un’iniziativa che punta a migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità, abbattendo ostacoli e garantendo strutture adeguate per vivere la spiaggia in totale libertà e sicurezza. L’idea è quella di arricchire le strutture già esistenti con passerelle in legno o materiale riciclato, aree attrezzate con pedane, spogliatoi, docce, torrette di avvistamento, lettini a piede alto, patii, solarium, ombrelloni, sedie Job e punti di accesso e sosta per le persone con disabilità motoria e i loro accompagnatori.

Fondi dei privati

Il progetto, viene spiegato nella delibera, verrà finanziato grazie al supporto degli imprenditori locali, che contribuiranno economicamente in cambio di spazi pubblicitari all'interno degli stabilimenti, posizionati nei pressi di spogliatoi, torrette e passerelle. «È una bella iniziativa, proposta dai privati a beneficio di chi più soffre per permettere a tutti di godere del nostro mare – dice soddisfatta Maria Bonaria Zedda – Siamo felici di sostenere chiunque proponga iniziative come queste, che promuovono l’ambiente e favoriscono i più deboli. Con l’assessora ai Servizi sociali e la Giunta abbiamo accolto positivamente la proposta». Per il Comune il beneficio sarebbe doppio: oltre a poter usufruire gratuitamente delle strutture per un giorno alla settimana durante il periodo estivo, promuovendo ulteriormente l'accessibilità e l'inclusione, l’amministrazione civica acquisirebbe punteggio utile all'ottenimento della Bandiera Blu. Il progetto “Spiagge inclusive” rappresenta un ulteriore passo verso l'obiettivo di garantire un turismo accessibile e inclusivo nel territorio. La scorsa estate, sempre nella marina oristanese il Rotary Club di Oristano ha dato vita al progetto “Poseidone”, ovvero un'area balneare accessibile presso lo stabilimento Eolo.

