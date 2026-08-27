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Oristano
28 agosto 2026 alle 00:32

Torregrande, una pista ciclopedonale 

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Una pista ciclabile protetta e un collegamento pedonale tra Oristano, Torregrande e Cabras. È la richiesta della minoranza di centrosinistra che ha presentato un ordine del giorno, prima firmataria Francesca Marchi.

Nel mirino la Provinciale Torregrande-Cabras, strada molto trafficata. La pista sarebbe «un intervento di valorizzazione turistica e ambientale, una necessaria opera di messa in sicurezza e tutela dell’utenza debole della strada». Un progetto preliminare era già stato predisposto dal Comune di Cabras, ricordano i firmatari «ma non ha potuto essere realizzato e il relativo finanziamento è andato perduto per ragioni di natura amministrativa e burocratica. Quella progettazione può però essere una base concreta dalla quale ripartire». I consiglieri chiedono alla Giunta di attivarsi con la Provincia per riavviare l’iter e verificare le risorse disponibili, coinvolgendo anche Regione e Comune di Cabras. ( m. g. )

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