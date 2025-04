Torregrande, una giornata ecologica  

In occasione della giornata della Terra, sabato 26, si terrà una giornata ecologica promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune e l’associazione Plastic Free.L’appuntamento è fissato per le ore 15.30 presso il piazzale del primo pontile di Torregrande, dove prenderà il via la raccolta dei rifiuti, con un’attenzione particolare alla plastica, che ancora oggi rappresenta una delle principali minacce per l’ambiente marino e costiero.L'iniziativa si inserisce in un percorso di impegno concreto che ha recentemente portato Oristano a ricevere, a Napoli, il riconoscimento di “Comune Plastic Free”, un premio assegnato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica.

«La collaborazione tra il Comune e Plastic Free rappresenta una scelta di valore – sottolinea l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda -. È un cammino condiviso verso la riduzione dei rifiuti plastici, la sensibilizzazione della cittadinanza, l’educazione ambientale delle nuove generazioni e la costruzione di una comunità più consapevole e sostenibile. Essere un Comune Plastic Free significa essere protagonisti di un cambiamento profondo. Quando il legame tra istituzioni e cittadini è così forte, il cambiamento non è solo possibile, ma diventa inarrestabile».

«Tutti i cittadini sono invitati a partecipare – spiegano gli organizzatori di Plastic Free.

