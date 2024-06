Torregrande, turisti in ritirata 

Assieme al maestrale, soffia il vento della polemica. Sulla carta, quattro settimane di tempo separano Torregrande dal completamento del primo tratto di lungomare prima della pausa estiva. Ma sul lato della passeggiata che guarda al porticciolo, l’umore è nero. Tra sospensioni e perizie, i lavori di riqualificazione hanno compromesso l’avvio della stagione e ora al coro di lamentele degli esercenti si unisce anche la voce delle suore della Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni.

I disagi

La “preghiera” delle religiose, che dal 1965 gestiscono la “Casa per le ferie Stella Maris”, è rivolta al sindaco Massimiliano Sanna, alla Giunta e ai consiglieri comunali: «Purtroppo dobbiamo amaramente segnalare che quest’anno, l’attuale stato del lungomare, smantellato e non più accessibile (e neanche attraversabile), ha portato alla quasi totale disdetta delle prenotazioni per la stagione primaverile e quella estiva» scrivono. Rischia di rimanere vuota buona parte dei 60 posti letto che da decenni rappresentano per gruppi, famiglie e persone singole un punto di riferimento per la ricettività della borgata. La struttura di ritiro spirituale è attrezzata anche per l’accoglienza dei disabili, ma il crollo delle prenotazioni ne rende difficoltoso il mantenimento. «Ci sentiamo abbandonate, come probabilmente altre realtà che erano attive in questa parte del lungomare - denunciano le sorelle - Dalla nostra struttura è interdetto il passaggio verso la spiaggia e non sappiamo per quanto tempo ancora». La Congregazione delle Figlie di San Giuseppe di Genoni lamenta anche l’assenza di passerelle per attraversare il lungomare, a cominciare da quelle che dovrebbero consentire ai disabili di arrivare al bagnasciuga. «Non sappiamo neanche quando questi lavori avranno fine. Al momento sono fermi o vanno avanti molto lentamente - proseguono, chiedendo all’amministrazione comunale soluzioni immediate – Questa situazione ci danneggia tantissimo».

La protesta

Lo stesso grido d’allarme viene lanciato dai titolari del ristorante I Giganti, “schiacciati” tra il cantiere per la riqualificazione della passeggiata e quello per la realizzazione della pista ciclabile che congiungerà (quasi) la borgata al porticciolo turistico. «Durante la settimana è un deserto, fin qui non arriva nessuno - è la lamentela di Angelo Pinna e della moglie Cristina - In queste condizioni non possiamo programmare né fare assunzioni».

Il Comune

L’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete rassicura: «L’amministrazione comunale, in sintonia con l’impresa Cancellu, si sta adoperando per il completamento dei lavori di rifacimento del lungomare nei tempi previsti». E aggiunge che «sarà prestata massima attenzione alle esigenze dei residenti, delle attività commerciali esistenti e dei centri di accoglienza. In particolare saranno garantiti gli accessi al mare».

RIPRODUZIONE RISERVATA