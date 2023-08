Torregrande, tre giorni di sport 

A Torregrande torna “Power of Sport”, la tre giorni organizzata da Sea Scout in collaborazione con la Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo-relazionali e del Comitato paralimpico Italiano. Motore dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, la cultura dell’integrazione e della solidarietà. Si parte venerdì con la staffetta internazionale integrata di promozione sociale “Nuotiamo insieme” che vedrà numerosi atleti impegnati nella traversata dalla spiaggia di Mar Morto a San Giovanni fino a Torregrande. Alle 20, nel piazzale della Torre, spazio alla “Stanza degli affetti” e al talk “Uguale a chi?”, due appuntamenti che entrano nella sfera educativa affettiva di ciascun partecipante. Tra gli altri appuntamenti il meeting regionale Fisdir di tennistavolo e di tiro con l’arco e il Campionato italiano Fisdir in acque libere. ( m.g. )

