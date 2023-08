Torregrande, tende abusive vista mare 

I consiglieri di opposizione si rimettono al lavoro. Dopo un mese termina la tregua dovuta alla crisi di maggioranza con azzeramento della Giunta e dimissioni del sindaco, poi ritirate per tornare in sella con un esecutivo a ranghi ridotti.

Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Efisio Sanna, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi e Francesco Federico ieri mattina hanno protocollato un’interpellanza urgente rivolta agli unici tre assessori della quarta Giunta Sanna (Maria Bonaria Zedda all’Ambiente, Carmen Murru ai Servizi sociali e Simone Prevete ai Lavori pubblici). Il tema? «La situazione di Torregrande tra degrado e tende abusive fronte mare».

«Situazione terribile»

«Il 2023 sarà ricordato per Torregrande come il suo annus terribilis. Ovunque regna il degrado, la sporcizia, le sterpaglie, le zanzare, compresa quella portatrice della febbre del Nilo. Sul lungomare bivaccano gli ambulanti che una volta smontati i gazebo, rimangono sull’arenile senza che ci siano controlli. Pochissime le iniziative culturali e ricreative; dagli amministratori della Giunta la borgata sembra essere l’ultima ruota del carro di una città destinata a un inesorabile declino a causa della manifesta incapacità di chi l’amministra», denunciano gli esponenti della minoranza.

La denuncia

«Chiediamo quali siano le motivazioni delle omissioni di controllo soprattutto nell’area prospiciente la pineta, dove da mesi è stato allestito un vero accampamento con vecchi camper e tende. Si tratta di un campeggio abusivo, senza che nessuno intervenga per evitare che la situazione di degrado possa rappresentare un pericolo per coloro che hanno dato vita a quel campeggio, ma anche per le tante case che su quella pineta si affacciano», si legge nell’interpellanza.

Poi l’allarme: «La situazione rappresenta un pericolo per l’igiene pubblica e per chi campeggia abusivamente, inoltre uno spazio non adibito ad area camper è evidentemente non dotato di servizi per lo scarico delle acque nere e senza servizio idrico. Va precisato che questo spettacolo è rimasto immutato anche nei giorni di Ferragosto».

La richiesta

Per questo il gruppo di minoranza chiede di sapere «quali siano state le misure adottate dall’amministrazione comunale per salvaguardare il decoro della borgata, far fronte alla illegalità rappresentata da un campeggio abusivo e come si intenda procedere per aiutare le famiglie che si sono viste costrette a occupare abusivamente quell’area».

RIPRODUZIONE RISERVATA