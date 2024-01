Torregrande, sigilli alle pedane di due chioschi 

Avrebbero utilizzato pedane in legno per sistemare tavolini e sedie sulla spiaggia di Torregrande. Secondo gli inquirenti però quei tavoloni in legno sono di proprietà del Comune e non si sarebbero potuti utilizzare a propria discrezione, senza alcuna richietsa o autorizzazione da parte dell’amministrazione. Da qui l’inchiesta e la contestazione mossa dalla procura di Oristano di furto ai danni della pubblica amministrazione. I sigilli sono scattati nei giorni scorsi dopo che gli agenti della squadra mobile hanno effettuato una serie di verifiche e accertamenti da cui sono emerse le presunte irregolarità. A quel punto le pedane sono state messe sotto sequestro, i titolari dei due locali sono indagati. Il provvedimento è stato emesso su disposizione della procura di Oristano che sta coordinando l’indagine.

