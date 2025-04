Torregrande si fa bella per l’estate 

La partenza è stata lenta, complice un meteo pasquale capriccioso che ha tenuto aperti più ombrelli che ombrelloni. Ma il cielo grigio non ha spento le aspettative. Gli operatori della borgata marina di Torregrande guardano con fiducia ai prossimi mesi, sostenuti da una rinnovata veste che sta gradualmente trasformando il lungomare: il cantiere è ancora aperto sul lato che dalla torre va verso lo stabilimento balneare “Eolo”, ma i cambiamenti sono visibili e apprezzati. Nuovi spazi pedonali, arredi urbani curati e un progetto complessivo che punta a rendere la borgata più accogliente e vivibile.

L’appuntamento

Il vero banco di prova sarà la Festa di primavera, in programma da oggi fino a domenica. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Eleonora in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, la società nazionale di salvamento e il Centro commerciale naturale Torregrande, porterà un’esplosione di colori e vitalità sulla passeggiata, con la tradizionale infiorata, la mostra mercato artigianale ricca di prodotti tipici e creatività locale, e un fitto calendario di appuntamenti pensati per grandi e piccini: laboratori, spettacoli e attività all’aria aperta.«Siamo fiduciosi - dice Erika Castangia, dipendente del chiosco “NIght and Day” - per noi è una ripartenza vera e propria». La stagione 2023 era stata compromessa da un incendio che aveva distrutto il locale, lo scorso anno era stato il cantiere di riqualificazione del lungomare a tenere lontani gli avventori. Ora, con i lavori completati su questa porzione di passeggiata, cresce l’ottimismo. «Quest’anno, nonostante un avvio in sordina, le premesse sono buone: si vede già qualche turista e la nuova passeggiata piace». Le fa eco Giovanni Usai, titolare del locale “Cuccumeo”. «La scorsa estate abbiamo subito un calo del fatturato del 50 per cento, andrà sicuramente meglio. Già a Pasquetta abbiamo avuto un buon riscontro nonostante la concorrenza delle altre località che potevano contare su programmi più articolati». Così Luigi Casu, titolare del chiosco “Area 39” e da qualche giorno anche neo presidente del Centro commerciale naturale di Torregrande: «Sono positivo, sarà una buona stagione».

I lavori

La presenza degli operai, che a pochi metri di distanza dalla sua attività hanno iniziato a mettere in posa la nuova pavimentazione, è un sacrificio che «si sopporta volentieri per portare a casa il risultato – osserva – è un investimento per il nostro futuro». Opinione condivisa da Giancarlo Manca, del chiosco John. «Finalmente avremo un bel lungomare, siamo contenti. Non si può dire altrettanto della spiaggia». Unica nota dolente, che mette tutti d’accordo. Sull’arenile la presenza di vegetazione è corposa. «Arriva fino quasi a riva - fanno notare Manca e Casu - nelle scorse settimane gli operai sono intervenuti per la pulizia manuale, ma la situazione non è cambiata granché. Non è solo una questione estetica: tra le spine si insidiano insetti e sporcizia».

Area Grandi Eventi

Tralasciando arenile e lavori sul lungomare, l’altra grossa novità dell’estate 2025 per Torregrande è il completamento del cantiere dedicato all’Area Grandi Eventi. Una data inaugurale ancora non c’è per la struttura che sarà in grado di accogliere fino a 8mila spettatori. Prima il Comune vorrebbe definire la gestione, per evitare di lasciarla in balia dei vandali. Intanto dall’ufficio Programmazione fanno sapere che «a breve sarà predisposto il bando».

