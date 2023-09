Torregrande, si aprono i cantieri 

Il tempo delle simulazioni grafiche è finito: a Torregrande adesso è il momento dei cantieri. Tra i lavori di riqualificazione del lungomare, quelli del porticciolo turistico e l’intervento di salvaguardia del sistema dunale, per la borgata marina si apre un periodo di profonda metamorfosi dal valore complessivo che supera i dieci milioni di euro. L’assessore ai Lavori pubblici preme il piede sull’acceleratore. «Non c’è altro tempo da perdere - osserva Simone Prevete - nei giorni scorsi è stato firmato il verbale di consegna alla ditta Cancellu, in settimana si parte: la data fissata per la conclusione dei lavori è il 6 settembre 2024». Un anno di tempo per regalare una nuova immagine alla passeggiata Eleonora d’Arborea.

Il lungomare

«Il primo passo sarà la perimetrazione dell’area interessata dall’intervento che da Villa Baldino arriva fino alla torre costiera» spiega. Addio al vecchio asfalto e ai marciapiedi che le radici degli alberi hanno ridotto ad un percorso a ostacoli. Linee morbide e regolari caratterizzeranno il progetto da 5milioni 700 mila euro finanziato unitamente all’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti ed elaborato dal raggruppamento temporaneo d professionisti Dodi Moss - Studio Sulmona e Sab.

Il porticciolo

Dopo anni di attesa ed un infinito tira e molla con la Regione, ai nastri di partenza anche l’intervento di riqualificazione del porticciolo turistico. La ditta catanese Ingegneria Costruzioni Colombrita, che si è aggiudicata i lavori da 4 milioni 350mila euro proponendo un ribasso d’asta del 14 per cento, sta predisponendo il progetto esecutivo. «Ho chiesto all’ufficio tecnico di fissare un incontro con la ditta per concordare le modalità di avvio dell'opera per limitare al massimo i disagi per i pescatori» aggiunge Prevete. É prevista la realizzazione di opere marittime di manutenzione straordinaria dei pontili e degli impianti tecnologici. Saranno rimossi gli impianti elettrici e meccanici esistenti e demoliti i cavidotti presenti a ciglio delle banchine e a profilo dei pontili. Un intervento radicale che non contempla, però, il dragaggio dei fondali, indispensabile per poter rendere accessibile l’infrastruttura anche a natanti di dimensioni maggiori a quelle che attraccano attualmente. Un limite che da anni esclude la borgata di Torregrande dalle tratte delle barche a vela in navigazione lungo la costa occidentale sarda. Restando in zona porticciolo, un’altra ditta (in questo caso si tratta del Consorzio Stabile Opera S.C. di Roma) si occuperà della realizzazione di un asse ciclopedonale di collegamento con la borgata, in continuità con la pista sul lungomare Eleonora d’Arborea. Costo dell’opera, finanziata attraverso il Piano di rigenerazione Urbana, un milione 200mila euro.

La spiaggia

Nel calderone dei lavori destinati a dare un nuovo look alla borgata, c’è spazio anche per un intervento sull’arenile, spesso al centro di roventi polemiche. Con un finanziamento di 700mila euro stanziato dalla Giunta regionale, il Comune potrà intervenire per la riqualificazione ambientale, il ripristino e la salvaguardia del sistema dunale della spiaggia. «I lavori partiranno a breve - assicura l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda - e puntano a rafforzare la stabilità del litorale». Saranno consolidate le formazioni dunali residuali e ripristinate quelle embrionali tramite manufatti leggeri in materiale naturale biodegradabile e impianti di specie vegetali autoctone. Sono inoltre previste passerelle sopraelevate, dissuasori per limitare il calpestio nelle zone sensibili, cartellonistica didattica e segnaletica informativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA