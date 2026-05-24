VaiOnline
Oristano.
25 maggio 2026 alle 01:18

Torregrande, raccolti 15 quintali di rifiuti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre quindici quintali di rifiuti raccolti nella pineta di Torregrande. È il bilancio della sesta edizione della giornata ecologica, organizzata dall’assessorato all’Ambiente, che sabato scorso ha visto impegnati 130 studenti delle classi prime degli istituti Grazia Deledda, piazza Manno e viale Marconi, insieme a una ventina di volontari e il supporto operativo della ditta Formula Ambiente.
Tra i materiali recuperati soprattutto bottiglie di plastica e vetro, ma anche rifiuti ingombranti e speciali come sedie da mare, ombrelloni abbandonati e persino copertoni d’auto. «Sono felicissimo di vedere tanti bambini impegnati concretamente per il decoro della città» ha dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna. Soddisfazione anche da parte dell’assessora Maria Bonaria Zedda: «Dai ragazzi arriva un messaggio importante rivolto a tutta la città. Il senso civico e il rispetto dell’ambiente si costruiscono anche attraverso esperienze concrete come questa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari, la vela è una festa «Successo oltre le aspettative»

Il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico I team: atmosfera mai vista nelle altre tappe dell’America’s Cup   
Alessandra Ragas RIPRODUZIONE RISERVATA
L’evento

«Voglio la coppa con Luna Rossa»

Max Sirena guida l’ennesimo assalto alla “vecchia brocca”: lo devo a Patrizio Bertelli 
Carlo Alberto Melis
La tragedia

Travolge col trattore il figlio di 3 anni e mezzo nel terreno di famiglia

Il padre allevatore, la mamma casalinga: rilievi dei carabinieri sino a notte fonda 
Sonia Gioia
Lo strappo

«Non c’è un Psd’Az senza sardisti»

I dissidenti riuniti a Orgosolo con Moro: via i vertici del partito 
Gianfranco Locci
Verso il voto

A Santa Giusta si rinnova la sfida fra due veterani

L’uscente Andrea Casu tenta il bis Torna in campo Antonello Figus 
Sara Pinna
Al voto

Comunali, l’affluenza non decolla

Urne aperte anche oggi. Calo di due punti senza il traino delle Regionali 