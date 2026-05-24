Torregrande, raccolti 15 quintali di rifiuti 

Oltre quindici quintali di rifiuti raccolti nella pineta di Torregrande. È il bilancio della sesta edizione della giornata ecologica, organizzata dall’assessorato all’Ambiente, che sabato scorso ha visto impegnati 130 studenti delle classi prime degli istituti Grazia Deledda, piazza Manno e viale Marconi, insieme a una ventina di volontari e il supporto operativo della ditta Formula Ambiente.

Tra i materiali recuperati soprattutto bottiglie di plastica e vetro, ma anche rifiuti ingombranti e speciali come sedie da mare, ombrelloni abbandonati e persino copertoni d’auto. «Sono felicissimo di vedere tanti bambini impegnati concretamente per il decoro della città» ha dichiarato il sindaco Massimiliano Sanna. Soddisfazione anche da parte dell’assessora Maria Bonaria Zedda: «Dai ragazzi arriva un messaggio importante rivolto a tutta la città. Il senso civico e il rispetto dell’ambiente si costruiscono anche attraverso esperienze concrete come questa».

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