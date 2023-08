Torregrande, pienone di turisti e polemiche 

Torregrande impazzita, tra sabato e domenica la borgata marina ha fatto il pienone come mai questa estate. «Minimo diecimila persone», dicono gli addetti ai lavori e confermano i vigili urbani costretti agli straordinari. Una piacevole confusione che molti chiamano improvvisazione dovuta alla concentrazione di tre manifestazioni tra sabato e domenica: Beach tennis da Eolo, Beer fest nel lungomare e motoraduno in via Millelire.

La polemica

«Troppe, Torregrande non le regge tutte insieme – sostiene Gianni Usai, del ristorante Cuccumeu – oltre a creare difficoltà agli operatori che da un lato sono ben felici di vedere tanta gente ma i clienti vanno serviti in maniera adeguata e non sempre si è in grado di trovare il personale extra». Per non parlare dei parcheggi. «Domenica mattina per trovarne uno dovevi arrivare al porticciolo. Un evento alla volta» va avanti Usai. Sembrerebbe che la destra niente sa di quel che fa la sinistra soprattutto adesso con la giunta in punizione e il sindaco in riflessione. Il lungomare è un bazar a cielo aperto tra il rombo fumante di centinaia di due ruote nella parallela via Millelire e il fritto di pesci e arancini siciliani. E naturalmente tanta birra. Efisio della “polleria Chiara” di via Mazzini: «Tanta gente passa e ripassa ma di consumi se ne vedono pochi. Comunque un bel movimento anche se parecchio dispersivo, non mi lamento ma la manifestazione va organizzata diversamente».

Gli operatori

Buoni affari per “Il cannolo siciliano” di Giuseppe Vento. «Sono 5 anni che partecipo alla manifestazione di Torregrande e mi sono trovato sempre bene». Anche da “Gold Potk”, panini con porchetta, patatine, la “Festa della birra” è stata vincente: «Siamo molto contenti, si è lavorato tanto e bene» dice Luisiana. Quest’anno le postazioni della “Beer fest” dallo spiazzo in terra battuta dietro villa Baldino sono state trasferite nel lungomare e per alcuni non è stata una scelta azzeccata. «Andava meglio prima quando la festa era concentrata in uno spazio delimitato – si lamentano al “Dolmen”, birrificio artigianale di Sassari- Qui è dispersivo, c’è di tutto dalla bancarella al bar e alla ristorazione». Paola Piras, titolare del chiosco “Mio bar” e sotto la torre del market “Cuore Crai”. «Non è cambiato nulla rispetto ad altri fine settimana, ho lavorato abbastanza bene anche perché il market l’ho tenuto aperto giorno e notte». A Torregrande il maestrale ha preparato la strada agli affari ferragostani.

