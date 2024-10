Torregrande, Maeder vola Al Poetto manca il vento 

Partito ieri nella spiaggia di Torregrande a Oristano il Formula Kite Youth European Championship, che vede protagonisti un centinaio di giovani riders di tutta Europa. L’importante evento è organizzato dal circolo Eolo beach in collaborazione con la terza zona Fiv e con la Regione e si inserisce nei festeggiamenti per i trent’anni di attività velica del club oristanese.

Condizioni perfette ieri: un vento sui 15 nodi da Libeccio ha permesso lo svolgimento delle otto prove in programma, con i kite che volavano a velocità sostenuta nel Golfo, offrendo un meraviglioso spettacolo. A dominare la classifica maschile c’è il singaporiano Maximilian Maeder, reduce da Cagliari dove la scorsa settimana nella Kite Foil World Series ha tenuto stretto a sé il titolo di campione del mondo.

Maeder partecipa all’europeo giovanile di Oristano grazie alla formula open del regolamento; in corsa per il titolo della Formula Kite Youth European Championship (Under 21 e Under 17), dopo la prima giornata di regate, c’è l’olimpionico italiano Riccardo Pianosi (Gruppo Sportivo Marina Militare), seguito dallo svizzero Gian Andrea Stragiotti (oggi 4° in classifica dopo il brasiliano Lucas Fonseca) e dal Ceko Vojtech Koska.

Purtroppo nessuna italiana tra le donne in gara a Torregrande. La Turchia è in testa con l’olimpionica Derin Atakan, insegue la Francia con la vice campionessa del Formula Kite Youth World Championships Lysa Caval e con l’altra giovane promessa transalpina Zoe Boutang. Oggi alle 15 skippers meeting poi dalle 16 prove con il meteo che dovrebbe essere clemente.

Sempre Torregrande ospiterà sabato e domenica la 10ª tappa della Coppa Italia di Wingfoil, che vedrà in gara anche gli oristanesi Maddalena e Nicolò Spanu. Maddalena è campionessa mondiale ed europea, mentre Nicolò è vice campione del mondo in questa specialità.

Europeo fermo

Nulla di fatto per il secondo giorno consecutivo a Cagliari dove è in corso il Campionato Europeo di iQfoil, la tavola olimpica. Purtroppo la perturbazione che da giorni si è posizionata sopra il sud dell’Isola non ha permesso al vento di entrare in modo costante tanto da far regatare gli atleti. Oggi e venerdì ultime due giornate di regata dove tutto può essere rimesso in gioco. In testa alla classifica al momento l’atleta delle Fiamme Gialle Luca Di Tomassi. Giochi aperti per il giovane talento cagliaritano Federico Pilloni in forza al team Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Obiettivo di oggi è quello di portare a termine 5 prove, con partenza prevista per le 13.

