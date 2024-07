Torregrande invasa da blatte e topi 

Se la città piange, Torregrande non ride di certo. I topi ballano, le blatte svolazzano, le formiche invadono, le pulci mordono e le zanzare pungono. In città, in particolare in centro (che per l’amministrazione comunale non va oltre piazza Roma, Eleonora e via Dritta) e a Torregrande il fastidio e il disagio si allarga. Le proteste si sprecano ma di disinfestazioni passate, presenti e future non si ha notizia: silenzio imbarazzante.

Nella borgata

A Torregrande Stefania Espis, portavoce dell’Associazione residenti della borgata, dopo le telefonate scrive all’ufficio Ambiente per segnalare «un serio problema che sta diventando una vera piaga». Indica le vie nelle quali è necessario intervenire urgentemente: via Del Pontile, Duca degli Abruzzi, Bottego, della Pineta, Nicolò Tommaseo, Flavio Gioia, Nino Bixio, Domenico Millelire, Dei Pescatori, Magellano e Stella Maris. Ed ecco a stretto giro di e-mail la risposta dall’ufficio Ambiente: «Buongiorno signora, attendiamo le firme dei residenti nelle singole vie per poter procedere». Stop. «Urge, a detta del Comune, che ci sia un rappresentante per ogni via che raccolga le firme. Francamente mi sembra eccessivo, ho chiesto di spiegarmi il perché della richiesta – aggiunge Stefania Espis - Attendo una risposta che consenta di accelerare i tempi che la raccolta delle firme richiede perché la situazione è veramente pesante».

In centro

In città la situazione non cambia, nel centro storico c’è ogni tipo di insetto con netta prevalenza delle blatte, a seguire le zanzare e i topi. Sarà la stagione, sarà quel che si vuole ma quel che davvero manca sono la pulizia ordinaria e gli interventi necessari, e se serve straordinari, nei tempi e nei modi dovuti. «Faccio da me altrimenti se aspetto il Comune o la Provincia non si muove nulla. Con queste notti di caldo africano non posso aprire le finestre perché le zanzare mi mangerebbero» è il coro del centro città. Una situazione al limite che chi può tenta di arginare pagando di tasca. «Ho fatto due volte la disinfestazione per le blatte e tutti i giorni devo circondare la casa con un prodotto farmaceutico per allontanare le formiche che saranno anche innocue ma trovarle in ogni angolo di casa non è simpatico», osserva Antonio Locci.

RIPRODUZIONE RISERVATA