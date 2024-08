Torregrande, in pista le emozioni della Sartiglietta 

Per un giorno si sentiranno i suoni del Carnevale oristanese. Torna nella borgata marina di Torregrande la tradizionale Sartiglietta estiva organizzata dalla Pro Loco di Oristano in collaborazione con il Comune. L’evento che vede protagonisti i piccoli cavalieri in sella ai loro giarini andrà in scena domenica. La manifestazione si aprirà alle 18 con la partenza del corteo: i dirigenti della Pro Loco, i mini tamburini e i mini trombettieri e le massaieddas accompagneranno su Componidoreddu nell’ampia area adiacente la pineta, dove si terrà la vestizione. Il capocorsa sarà Alessandro Meloni, 17 anni di Berchidda, affiancato dai compagni di pariglia Roberto Appeddu, 16 anni anche lui di Berchidda e Giulia Atzei, 15 anni, di Silì. Dopo la vestizione ci sarà la corsa alla stella a partire dalle 18.30. Seguiranno le tradizionali pariglie, la serata si chiuderà con la svestizione. In vista della Sartiglietta, il Comune di Oristano ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione. Dalle 16 alle 24 ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata in via della Pineta e via Flavio Gioia. Nell’area sterrata adiacente le due vie, sono vietati transito e sosta da quando sarà esposta la segnaletica e fino alle 24 di domenica. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA