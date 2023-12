Torregrande, il presepe dei residenti 

L’idea di illuminare l’ingresso di Torregrande sotto Natale era nata qualche anno fa. Così l’associazione dei residenti anche questa volta ha realizzato il presepe all’ingresso della borgata. «Ormai è il terzo presepe che realizziamo- commenta Ada Carboni, presidente dell’associazione residenti di Torregrande- abbiamo pensato che fosse necessario portare un po’ di colore e le luminarie nella piazza d’ingresso e ci siamo uniti in una vera e propria squadra: c’è chi taglia le stelle, chi incolla, chi leviga il legno riciclato, siamo tutti molto impegnati e il risultato ci piace». Il presepe dei residenti di Torregrande è originale, non perde certamente la sua anima religiosa ma vuole essere anche simpatico, soprattutto per i bambini: «Ci siamo divertiti a fare la frangetta al gregge, i cammelli guardano verso la strada e soprattutto, ciascuno di noi ha messo il proprio impegno e la propria creatività» prosegue Ada Carboni. La borgata conta circa 400 residenti: «Al momento siamo 60 associati ma l’auspicio è vedere rifiorire Torregrande e noi ci proviamo con il nostro impegno- conclude - il sogno sarebbe che fosse anche più popolata e ricca di famiglie».

