Torregrande, ecco i semifinalisti 

Si sono allineati alle semifinali i tabelloni di doppio maschile e femminile degli Internazionali di beach tennis (il BT 200 ITF World Tour- Eolo Beach Contest Proxienergy) che si chiudono oggi a Torregrande e che invece hanno già i vincitori nel doppio: Giulia Renzi e Andrea Veronesi hanno battuto 4-2, 5-3 Sara Manenti ed Emiliano Zapparata.

In campo maschile, a strappare il biglietto per la semifinale maschile sono stati prima Andrea Veronesi e Dario Jublin (6-3, 7-5 a Luca Andreolini e Mikael Alessi) e Luca Cramarossa con Filippo Boscolo Meneguolo (6-7 6-1 10-7 a Federico Caroli ed Emiliano Zapparata). Dall’altra parte, il brasiliano Victor Amorim Gonzaga e l’italiano Edoardo Ponti hanno superato per 6-2 6-1 Luca Ammendola e Tommaso Messina e sfideranno il sardo Andrea Reginato e Luca Brasini (doppio 6-3 a Giamo Alessandro Pollino e Francesco Rocchi).

Tra le donne, la prima semifinale sarà italo-brasiliana: Isabela Ferrari Garrido e Giulia Renzi (4-6 7-5 11-9 alle spagnole Claudia Casas Pau ed Eva Santana Sanchez) da un lato, Graziele da Mata Silva e Giulia Trippa (6-1, 2-6, 10-6 alle sarde Giulia Deiana ed Emma Mussetti) dall’altro. Nell’altra, le prime favorite Nicole Nobile e la brasiliana Julia Nogueira incontreranno Giulia La Lisa ed Eugenia La Pera.

