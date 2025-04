Torregrande, ecco i bagnini in spiaggia 

Lo schema è quello già collaudato negli ultimi anni: tre postazioni, ciascuna con due operatori, per garantire una copertura efficace dei tratti di spiaggia più frequentati, sia dai residenti sia dai turisti che ogni estate affollano la borgata.

Lo stanziamento

La Giunta comunale ha approvato, su proposta del sindaco, Massimiliano Sanna, il Piano di salvamento a mare 2025. In attesa del contributo da parte della Regione, che potrebbe consentire un potenziamento del servizio, l’Amministrazione ha già stanziato in bilancio una somma di 44.713 euro, cifra superiore a quella impiegata un anno fa, quando l’appalto venne affidato a poco meno di 33mila euro. L’obiettivo, come ogni anno, è garantire il controllo del litorale nei mesi di luglio e agosto, quelli di maggiore affluenza.

Le postazioni

I presidi saranno situati nella zona del primo pontile, con torretta posizionata sul lato destro della struttura, a metà percorso tra la Torre e Villa Baldino, e tra la Torre e l’ex Hotel del Sole. Ogni postazione sarà dotata di torretta di avvistamento, gazebo o ombrellone per riporre le attrezzature, di pattino di salvataggio e di tutte le attrezzature obbligatorie previste nelle vigenti ordinanze di sicurezza balneare della Regione e della Capitaneria di Porto.

La sicurezza

I due operatori, uno in torretta e uno a terra, alternativamente, nel corso della giornata, dovranno garantire una costante presenza lungo il tratto di spiaggia di propria competenza. Poche novità rispetto al passato: il Piano, redatto dall’ingegnera Alessandra Pala punta a garantire la massima tutela dell’incolumità dei bagnanti proponendo un modello base, che non si esclude di perfezionare, si legge nel documento «anche con il concorso soggetti privati quali imprese, società, cooperative, associazioni di volontariato specializzate nel settore, ai quali affidare, tramite procedure di legge, lo svolgimento delle attività, prevedendo anche l’eventuale collaborazione di ulteriori soggetti privati titolari di concessioni demaniali con obbligo di bagnino, attraverso la stipula di protocolli d’intesa regolanti i rapporti tra le parti».

Bandiera blu

Soccorso in mare, ma anche controllo e prevenzione degli incidenti tra i compiti degli operatori di salvamento che per due mesi vigileranno sulla costa oristanese: uno strumento fondamentale per garantire un’estate sicura.

E per l’Amministrazione civica un requisito fondamentale per poter conservare la Bandiera blu, riconoscimento che la borgata marina ottiene consecutivamente da 14 anni anche grazie alla qualità e alla sicurezza dei suoi servizi balneari. Ora non resta che attendere a pubblicazione del bando per sapere chi materialmente gestirà il servizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA