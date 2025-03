Torregrande, corsa contro il tempo 

L’obiettivo è riuscire a consegnare a residenti e turisti un lungomare pienamente fruibile entro giugno. Per vedere completamente rinnovata anche la piazza della torre costiera, invece, bisognerà attendere il prossimo autunno. Comune e impresa appaltatrice hanno tirato le somme dell’intervento di riqualificazione del lungomare di Torregrande e stabilito il nuovo cronoprogramma.

I tempi

«Abbiamo convenuto sulla scelta di rimandare i lavori nella parte centrale della passeggiata, che è la meno compromessa, per evitare disagi durante la stagione estiva – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – le prove di trazione degli alberi richiedono tempo, avremmo rischiato di avere ruspe e operai nel periodo di maggior afflusso». Sul lato ovest dell’area pedonale, intanto, l’intervento va avanti. «Nei prossimi giorni si procederà con l’abbattimento delle alberature già previsto nel progetto – spiega l’esponente della Giunta Sanna – per quelle risultate instabili durante l’indagine sulle condizioni fitostatiche eseguita lo scorso gennaio si convocherà subito una Conferenza di servizi». In attesa dei nullaosta, il cantiere si dedicherà alla realizzazione delle piazzette in basalto. Una corsa contro il tempo per arrivare con l’ “abito” nuovo all’appuntamento con la stagione turistica.

La pista

Sul fronte opposto della camminata, prende forma la pista ciclabile da un milione 800mila euro destinata a snodarsi da Villa Baldino fino a poco prima del porticciolo turistico. «Il tracciato è già ben visibile - osserva Prevete - si sta ultimando il basamento sul quale si poserà la pavimentazione in calcestruzzo drenante». L’intervento prevede anche la creazione di un’ampia area sosta con 185 nuovi stalli che dovrebbero garantire un riordino dei parcheggi, attualmente sparsi in maniera disordinata. Anche in questo caso il Comune conta di riuscire a tagliare il traguardo nell’arco di pochi mesi.

La scommessa

L’estate 2025, insomma, si annuncia ambiziosa per la borgata marina che, dopo quasi vent’anni di attesa, potrà finalmente contare anche su uno spazio ricreativo di rilievo. Per l’Area grandi eventi si attende solo il collaudo, poi non resta che decidere quale futuro dare alla struttura in grado di accogliere fino a 8mila spettatori: occasione imperdibile per una città che finora ha dovuto calibrare la sua offerta culturale sulla base di piazze non abbastanza capienti. Sarebbe stato opportuno arrivare già pronti alla chiusura del cantiere, per mettere subito a frutto le potenzialità dell’opera, ma finora non si è andati oltre le intenzioni. L’unica cosa certa è che il Comune è determinato a darla in gestione. «L’idea è quella di pubblicare due distinti bandi: uno per l’Area grandi eventi, l’altro per l’Area sosta camper, anch’essa riqualificata», conferma l’assessore al Turismo, Luca Faedda. In passato, infatti, il tentativo di affidare entrambi gli spazi ad un unico gestore si era rivelato fallimentare.

