Torregrande assegna gli “scudetti” assoluti 

Gli scudetti sulla sabbia di Torregrande. Iniziano questa mattina, all'Eolo Beach Sports, i Campionati Italiani Assoluti di beach tennis Proxienergy (montepremi 12mila euro). A contendersi il tricolore nei tabelloni di Singolare, Doppio e Doppio misto Open maschile e femminile ci saranno giocatori del calibro di Luca Brasini, Giacomo Gabellini e Marco Garavini nel maschile (che dovranno respingere l'assalto entusiasta dei campioni italiani Under 18 Edoardo Paganelli ed Edoardo Zapparata), mentre nel femminile si sfideranno, tra le altre, Veronica Casadei, Sofia Cimatti, Maddalena Cini, Veronica Giusti, Nicole Nobile e Giulia Renzi. Domenica le finali.

Ma lo spettacolo non finisce qui. Da lunedì a mercoledì prossimi, l'Eolo Beach Sports sarà teatro delle finali dei Campionati nazionali a squadre di Serie A e B. In A, anche la squadra della società ospitante, ripescata e subito protagonista.



