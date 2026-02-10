Torre Salinas, sequestrato il campeggio 

Gli agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione hanno messo i sigilli in un campeggio di Torre Salinas, in prossimità della costa, ritenendo che all’interno sia stata realizzata una lottizzazione abusiva. A ordinare il sequestro preventivo è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, Marco Mascia, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Nicola Giua Marassi ipotizzando anche una serie di illeciti edilizi e violazioni ai vincoli paesaggistici.

Il sequestro

A finire iscritta nel registro degli indagati per i presunti abusi è stata la tedesca Maria Ortrud Sieglinde Buske, 82 anni, che da tempo risulta essere domiciliata a Muravera, amministratrice delle società che gestiscono il complesso. L’anziana donna è finita nei guai per la realizzazione di 61 case mobili in legno all’interno del campeggio che, secondo la Procura, non sarebbero state autorizzate, ma che già lunedì – quando è stato eseguito il sequestro preventivo – erano tutte state rimosse. I forestali nel corso di un precedente sopralluogo avevano trovato nell’area anche sei costruzioni, sempre in legno, adibite a struttura ricettiva, più una veranda realizzata davanti al ristorante. Nel mirino degli investigatori è finita così l’amministratrice della società Buske & Giestorfer srl e della cooperativa Torre Salinas a cui il magistrato contesta anche la lottizzazione abusiva. La donna è difesa dall’avvocato Matteo Vinelli.

L’ispezione

La notizia di reato in Procura è arrivata a seguito di un’ispezione degli uomini della Stazione Forestale di Villaputzu del 20 maggio scorso: si erano presentati nel campeggio di Torre Salinas per un sopralluogo legato ad una segnalazione. Con loro c’erano anche gli agenti della Polizia Locale di Muravera e un geometra del Comune. Quel giorno è stata contestata la costruzione di una sessantina di case mobili prefabbricate in legno che risultavano ancorate al terreno e con impianti fognari ed elettrici, oltre una serie di costruzioni (sempre in legno) che ospitano la reception e una zona per gli spettacoli, più altri due locali che contenenti una cella frigo e un deposito. C’è da dire, però, che già dopo le contestazioni, il campeggio aveva iniziato a smantellare le case mobili: in una ispezione di ottobre ne erano state tolte 47 su 61. «Al momento del sequestro tutte le case amovibili erano state già rimosse», spiega l’avvocato Vinelli, «ora i tecnici del campeggio hanno già presentato due istanze di accesso agli atti per le altre contestazioni al fine di verificare la possibilità di ottenere una conformità. In ogni caso, sono in corso interlocuzioni per trovare le soluzioni più idonee a non compromettere la stagione turistica».

