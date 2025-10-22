VaiOnline
Arzana.
23 ottobre 2025 alle 00:24

Torre Murtas sarà aperta ai turisti 

Strutture ecologiche e sostenibili su sette chilometri di costa incontaminata 

Il Dito di Dio è uno spuntone di granito puntato contro il cielo, come a chiedere il perché di tanta grazia. Per i climbers è il Dillosauro Su Santu, via d’arrampicata (ri) chiodata da Maurizio Oviglia nel 2013. Intorno sette chilometri di costa illibata, non fosse per 650 metri di pertinenza militare. Siamo sulla costa Orientale a sud di Tertenia, in odore di Poligono, pietre dure e cangianti nella luce tra cisto e ginestre. Capo San Lorenzo è a un tiro di schioppo. Torre Murtas precede la gemella di pietra nel cammino ideale tra gli antichi punti di osservazione e domina un paesaggio incontaminato di rocce, macchia mediterranea e acqua azzurro cristallino. Questo è il mare di Arzana, isola amministrativa, il punto d’arrivo di un percorso ideale che collega il Gennargentu al Tirreno, punta La Marmora a Torre Murtas. Il vasto territorio arzanese si spinge ben oltre, fino ai pascoli di Castiadas. E non è l’unico pezzetto d’Ogliastra fuori le mura. I cugini di Villagrande hanno il loro lido identitario nella vicina Bruncu Santoru.

Progetto concreto

Il progetto arzanese parla di infrastrutture sostenibili, amovibili, inclusive, un disegno solido dotato di risorse finanziarie: 60 mila euro dalla Regione e altrettanti dal Municipio. Il Comune, con il sindaco Angelo Stochino, crede di poter già l’anno prossimo portare i turisti verso il mare.

«Vogliamo sperimentare una pianificazione ambientale mai fatta prima, con strutture leggere, reversibili, materiali naturali e percorsi sostenibili». L’idea è valorizzare senza costruire, puntando su un turismo lento e rispettoso. A 64 metri sul livello del mare Torre Murtas venne edificata nel 17mo secolo a difesa delle popolazioni contro le incursioni dei barbari. Era un presidio armato, dotato di artiglieria, con funzioni di avvistamento e resistenza. Comunicava con San Lorenzo attraverso messaggi visivi. Fuochi, fumo, forse gesti. «Vogliamo farne un laboratorio di innovazione ambientale, con passerelle in legno, punti di osservazione, piccole infrastrutture a energia rinnovabile e soluzioni di drenaggio naturale».

Simbolo

Il Dillosauro dai mille nomi è il simbolo di questa landa. Per raggiunge Su Santu gli arrampicatori percorrono anche un’ora di cammino e in cima lo spazio è quello di una sedia. Dicono che la vista da lassù valga la pena di un’ascesa. Solo per cuori di roccia. Per tutti gli altri basta alzare gli occhi al cielo e afferrare il silenzio, sempre che a San Lorenzo non accendano qualche motore spaziale. Quello del Comune di Arzana è un progetto che parla di identità, paesaggio e futuro, dove la regola è semplice: custodire, non occupare. Parole da conservare come auspicio per l’Isola di domani.

