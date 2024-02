Torre e museo di Marceddì, porte aperte 

Un’apertura straordinaria in occasione della Giornata mondiale delle Zone umide. Oggi e domani infatti il Museo del mare e la Torre di Marceddì possono accogliere i turisti per offrire loro un'esperienza unica immersa nella laguna. L'evento, organizzato da Comune di Terralba, Pro Loco, Medsea e l’associazione S'Arrulloni, ha l'obiettivo di sensibilizzare sulle zone umide, fondamentali per la biodiversità e la sopravvivenza del territorio.

L’obiettivo

«Queste giornate hanno lo scopo di far conoscere l’importanza che rivestono le nostre zone umide - sottolinea Maura Mura, assessora alle Borgate - Il messaggio che vogliamo dare è che la nostra laguna non è una “pozzanghera”, ma al contrario la sua biodiversità è fondamentale per la nostra sopravvivenza».

«Riteniamo che le zone umide siano fondamentali per preservare il territorio dai cambiamenti climatici; hanno la capacità di mitigare fenomeni come l’innalzamento delle acque dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, e le ondate di marea che si possono verificare – evidenzia Elena Casu, presidente di S'Arrulloni (circolo Legambiente di Terralba) - Ci teniamo molto a partecipare a queste giornate mondiali perché siamo l’unico circolo in provincia, territorio dove ci son ben 8 zone umide riconosciute. Per Terralba la laguna è un punto di riferimento, amata da tutti, però spesso l’abitudine di averla a portata di mano ci fa dimenticare di quanto sia importante da tutelare».

Gli appuntamenti

Elena Casu quindi sottolinea come verrà svolta la manifestazione: «In queste due giornate mettiamo in evidenza la reciprocità tra le zone umide e il benessere per la salute, ma anche il legame storico culturale che ci lega a Marceddì». La presidente non tralascia un altro aspetto fondamentale: «Non dobbiamo dimenticare il problema dei rifiuti abbandonati, ci sarà un momento dedicato proprio a far riflettere e sensibilizzare sulla quantità di rifiuti che ogni anno troviamo sulle spiagge».

Il Museo del mare ospita una mostra fotografica della laguna ma sarà anche proiettato un video realizzato con le scuole elementari, in cui i bambini esprimeranno con frasi, disegni e poesie il significato che ha Marceddì per loro. L'evento “Zone umide: luoghi da tutelare” si svolge oggi dalle 15.30 alle 18.30 e domani dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18:30.

