Torre di Santa Lucia, restauro al via in autunno 

Dopo oltre sette anni di attesa, prende forma a Siniscola il progetto di ristrutturazione della torre di Santa Lucia. L’avamposto di epoca medievale, simbolo del sistema difensivo costiero, sarà presto messo in sicurezza e valorizzato grazie a un intervento da 400 mila euro, cofinanziato dalla Regione e dalla Fondazione di Sardegna. Il progetto, avviato durante il primo mandato del sindaco Gian Luigi Farris, ha vissuto un iter lungo e complesso, segnato da rallentamenti burocratici legati al coinvolgimento di diversi enti. «Per motivi esterni all’amministrazione, i tempi si sono allungati notevolmente - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luigi Fiori - ma grazie a due conferenze di servizio siamo riusciti finalmente a sbloccare il percorso». I lavori, inizialmente previsti per l’estate, prenderanno il via in autunno. «Avremmo potuto aprire il cantiere anche d’estate - sottolinea Fiori - ma abbiamo preferito aspettare la fine dell’alta stagione per non penalizzare visitatori e operatori economici». L’intervento prevede il consolidamento delle murature perimetrali, interessate da cedimenti strutturali, e punta a restituire alla comunità un bene storico di grande valore, con la prospettiva di un suo futuro utilizzo museale.

