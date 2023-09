Torre di San Pancrazio, la chiusura infinita  

Sette anni tra quattro mesi. C’è chi ha preso nota e segue con diligenza lo stato d’avanzamento lavori, che in realtà sembrano non avanzare. «Una vergogna, avrebbero fatto in tempo a costruirne altre due di torri in tutto questo tempo», sbotta Paolo Ghiani mentre fissa il portone perennemente sbarrato della Torre di San Pancrazio. Ci sono anche i turisti ignari, col fiatone e lo sguardo rassegnato davanti al cartello mezzo sbiadito appiccicato all’ingresso dell’imponente struttura pisana che svetta su piazza Indipendenza: «Chiuso per esecuzione lavori». Concetto chiaro, ribadito anche in inglese e tedesco.

La vergogna sul web

Basta collegarsi su internet, andare su Tripadvisor e digitare Torre di San Pancrazio: ripercorrendo le recensioni si può ricostruire la vergogna di uno dei simboli della città. Si parte da gennaio 2017. «Dovrebbe scorgersi un bellissimo panorama su centro storico e città, ma purtroppo è chiusa per restauri», scrive Dorian di Milano. Maggio dello stesso anno: «Peccato che al momento della visita fosse chiusa. Riproveremo», dicono i visitatori arrivati da Pavia. Salvatore, partito da Gallarate, commenta: «Ci dicono che è chiusa per due gradini pericolanti. Ci vuole così tanto per ripararli?». In realtà i problemi sono ben altri, ma non cambiano la storia: il monumento è inaccessibile. Così anche il torinese Bruno si è limitato «a vederla esteriormente perché era chiusa». E si va avanti sino a oggi.

Indignazione

Dal mondo virtuale a quello reale rabbia e stupore sono identici. «Mai visto un operaio, e non ci sono neanche cartelli che spieghino il perché della chiusura. È assurdo che un monumento come questo non possa essere visitabile», commenta Caterina Frau. «Non è certamente un bel biglietto da visita per i turisti, e a dire il vero non è bello neanche per noi cagliaritani vedere tanti nostri monumenti chiusi e poco curati», osserva Giorgio Boi. «Chi ci amministra dovrebbe valorizzare le ricchezze della nostra città, con meno annunci e più fatti concreti», interviene Silvia Deiana, in visita a Castello con marito e figlio: «Un quartiere bellissimo, con troppi siti trascurati e i cartelli illeggibili». Così, oltre a non poter ammirare il panorama mozzafiato dalla torre costruita nel 1305 dall’architetto sardo Giovanni Capula, è difficoltoso anche conoscerne la sua storia.

La Soprintendenza

«I lavori sono di competenza della Soprintendenza, mi auguro anche io che la Torre venga presto restituita alla città», taglia corto l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. Quasi sette anni di chiusura e tre Soprintendenti alle spalle. L’attuale, Monica Stochino, ha belle notizie: «Si sta lavorando alacremente. È in corso la progettazione esecutiva, con avvio dei cantieri previsto per i primi mesi del 2024. Salvo imprevisti la prossima primavera il monumento verrà finalmente restituito alla città», premette. Sulla lunga attesa: «C’è un progetto molto complicato di messa in sicurezza, che ha richiesto ingenti risorse e ha avuto bisogno di indagini geognostiche molto importanti, perché ci sono problemi strutturali seri sullo spuntone di roccia su cui si posa la torre, che da anni il Comune, che per convenzione aveva l’obbligo di mantenerla in ordine, non riusciva più ad aprire per inadeguatezza delle linee di sicurezza. Abbiamo sospeso la convenzione e finanziato l’importante progetto, con 2,4 milioni messi a disposizione dal ministero della Cultura».

