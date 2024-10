Torre di San Giacomo, primo soccorso per la fauna marina 

La Torre di San Giacomo, sui bastioni antichi, diventerà un attrezzato ambulatorio veterinario per il primo soccorso di animali marini in difficoltà. Ieri il sopralluogo da parte dei tecnici dell’assessorato regionale all’Ambiente, con l’ingegnera Elisa Mocci, responsabile della Rete regionale per la conservazione della fauna marina e il direttore dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana, Mariano Mariani. «Dall'incontro sono emersi alcuni spunti importanti per il futuro degli spazi della Torre, oggi sede operativa della Area marina in città e che ospita anche l'Acquarium Rubrum», è stato riferito dal Parco. «Ci siamo impegnati a riqualificare e a far crescere quello che è il centro di primo soccorso attualmente operativo», ha aggiunto Elisa Mocci: «Abbiamo deciso di investire proponendo delle linee migliorative per gli spazi esistenti con un ampliamento e potenziamento del centro di primo soccorso che ha una zona di competenza molto vasta ed è per questo che abbiamo pensato di portare qui una parte di ambulatorio veterinario che ci servirà per le prime cure, esami diagnostici per le tartarughe che verranno ricoverate, al fine poi di portarle a guarigione e liberazione». A seguire uno dei momenti più apprezzati dalle scolaresche, in questo caso le seconde classi elementari della Primaria del Sacro Cuore di Alghero, testimoni della liberazione, a Tramariglio, di due esemplari di “Caretta caretta”: Enza e Francesca Olimpia. Sono stati il neo presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù e il direttore dell’Asinara, Vittorio Gazale, a riconsegnare al loro habitat naturale i due esemplari recuperati, qualche mese fa, in evidente difficoltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA