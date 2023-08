Torre dell’Elefante chiusa: motivi di sicurezza 

«Disposta la temporanea chiusura della Torre dell’Elefante per motivi di sicurezza». Con una brevissima nota il Comune ha comunicato che da ieri uno dei monumenti-simbolo della città non sarà visitabile, proprio a partire dal weekend di Ferragosto. La chiusura – stando alle poche indiscrezioni filtrate – sarebbe legata alla segnalazione di un cornicione pericolante nella vicina chiesa di San Giuseppe.

I tanti turisti, ma anche i cagliaritani, che in questi giorni di metà agosto andranno a visitare il rione Castello, non potranno dunque entrare nella torre. «Il monumento sarà riaperto», si legge nella nota del Comune, «non appena verranno ripristinate le condizioni di sicurezza degli edifici adiacenti».

Seconda in altezza alla Torre di San Pancrazio, la Torre dell’Elefante è così chiamata per la scultura dell’animale che campeggia in una delle pareti del monumento, realizzato dai Pisani quando hanno fortificato il castello tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo. L'edificio fu portato a termine nel 1307 dall'architetto Giovanni Capula. La torre è alta circa 35 metri e domina la città da uno degli angoli del bastione di Santa Croce. La s truttura conserva ancora le saracinesche ferrate munite di puntali che bloccavano l'accesso al quartiere. Sottoposta ad un intervento di restauro e consolidamento dei solai in legno a partire dal 2018, era stata poi riaperta al pubblico ottenendo un costante successo di visitatori.

