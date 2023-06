Torre dell’Elefante,  400mila euro per finire il restauro 

Via libera al progetto definitivo per il completamento del restauro della Torre dell’Elefante: a disposizione 400 mila euro. La Giunta ha approvato la delibera che permetterà di recuperare un monumento simbolo della città.

Tra il 2018 e fino a ottobre 2021 la Torre è rimasta chiusa al pubblico per i danni prodotti alle strutture in legno da parte di parassiti che hanno compromesso la sicurezza degli impalcati: è stata effettuata una disinfestazione con la sostituzione di alcune strutture portanti. Ma altre criticità e problematiche sono rimaste tali alla fine del primo intervento. Da qui la necessità di un altro progetto. Così con 400mila euro il Comune prevede la demolizione e rimozione della pavimentazione nella terrazza di copertura, la sostituzione di altri elementi in legno compromessi, il rifacimento del manto impermeabile e del pavimento con la posa di lastre di marmo di Orosei, l’inserimento di parapetti di copertura e la realizzazione di un nuovo impianto elettrico necessario al funzionamento dei vari servizi previsti in ottica turistica (compresi fari di illuminazione, e un sistema di videosorveglianza). Lavori e interventi che dovranno avere l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica.

