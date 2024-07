Torre delle Stelle, un progetto per rifare le strade 

Il Comune di Maracalagonis in cerca di finanziamenti per la pavimentazione delle strade di Torre delle Stelle e per la sistemazione di quelle collinari di fronte allo stesso litorale. Per gli interventi, verranno chiesti alla Regione due milioni di euro. Proprio in questo contesto, la la Giunta comunale la approvato il progetto preliminare per la pavimentazione delle vie dei Pesci, Ercole e Urano nel villaggio turistico e per il rifacimento dello sterrato di un tratto della strada che da Geremeas, porta al passo di Gutturu Frascu. Una strada interna di notevole interesse che ha assoluta necessità di essere resa più scorrevole con la rimodulazione dello sterrato con cunette laterali e tombini di scolo delle acque piovane.

Due importanti interventi per contribuire a eliminare la polvere nell’abitato di Torre delle stelle e per rendere più praticabile la strada montana. Un progetto atteso. Come è atteso l’intervento nella via Aldebaran, una delle vie più trafficate, l’accesso alla spiaggia di Cannesisa. «Chiederemo al Comune - dice La Nuova associazione Torre delle Stelle - di intervenire con priorità anche sulla via Aldebaran, magari con l’utilizzo dei fondi che potrebbero rendersi disponibili con l’eventuale ribasso nella gara d’appalto sui lavori del progetto approvato dalla Giunta». (ant. ser.)

