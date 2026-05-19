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Sinnai.
20 maggio 2026 alle 00:30

Torre delle Stelle, un ecocentro aggiunto al “porta a porta”  

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La raccolta dei rifiuti a Torre delle Stelle, nel territorio di Sinnai, è assicurata col sistema porta a porta, e c’è chi recentemente ha proposto anche l’apertura di un centro di raccolta sul modello di diverse località turistiche dell’Isola, favorendo un servizio più completo, in aggiunta al sistema attuale, anche a beneficio dei turisti stranieri. Soluzioni possibili? La sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu dice che, «il problema esiste e va sicuramente affrontato a Torre delle Stelle come nelle altre frazioni e località turistiche del territorio. La soluzione potrebbe arrivare col nuovo appalto del servizio di raccolta in scadenza nel prossimo anno. Ci stiamo già muovendo».

Il porta a porta anche nelle frazioni costiere è visto come, «una grande conquista quando eseguito con puntualità, attenzione, ordine e scrupolosità». E intanto le osservazioni non mancano. Andrea Delpin, con villetta a Torre delle Stelle, ricorda che, «all’interno del villaggio, in territorio di Maracalagonis, da anni è operativo il centro di raccolta. Un accordo fra i due Comuni favorirebbe la soluzione di tutti i problemi».«Le criticità», dice Massimo Serra, che frequenta Torre delle Stelle da 45 anni, «non mancano e meritano la massima attenzione verso i turisti e non solo. Il servizio di raccolta porta a porta è una conquista se eseguito con puntualità, attenzione, ordine e scrupolosità. Le soluzioni? Anch’io penso ad un accordo col Comune di Maracalagonis per l’utilizzo del Centro ecologico esistente. Penso a un calendario multilingue con le indicazioni sulla raccolta. Ma tutte le scelte per il futuro, in previsione del prossimo appalto, devono essere prese attraverso incontri con le comunità, con soluzioni condivise».

Gesualdo Gorini, decano di Torre delle Stelle dall’alto dei suoi 96 anni: «Per noi torrestellini di Maracalagonis il sistema attuale col ritiro porta a porta della differenziata, integrato dal centro ecologico e da un mini centro con tessera, all’ingresso villaggio, funziona benissimo. Contro chi abbandona i rifiuti in maniera indiscriminata, consiglio un efficiente circuito di videocamere».( r.s.)

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