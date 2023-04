Torre delle Stelle, sistemata via Urano 

I lavori sono stati ultimati e la strada riaperta al traffico. Con un finanziamento complessivo di 300 mila euro arrivati nel 2016 attraverso il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, è stato portato a termine il progetto che ha interessato via Urano, lo stradello che conduce alla spiaggia di Genn’e Mari e il tratto di via Sagittario che dall'incrocio con via Lattea si ricongiunge alla stessa via Urano.

Su tutto il tratto interessato dall’intervento, è stata prevista anche la predisposizione di una nuova rete di illuminazione, tubazione interrata e pozzetti. La pavimentazione è stata realizzata in autobloccanti color ocra.

«Gli interventi, pensati per riqualificare l’abitato di Torre delle Stelle - spiega l’assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai - consentiranno una migliore percorribilità delle strade nel rispetto del contesto paesaggistico. Un progetto che appare esteticamente ben inserito nel tessuto urbano del villaggio». (r. s.)

