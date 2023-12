«Torre delle Stelle?  No alla frazione, siamo tutti maresi» 

«L’avevo già detto durante la campagna elettorale che sono contraria al riconoscimento dello status di frazione per Torre delle Stelle. Il voto in Aula è stata una conseguenza logica di quanto affermato tre anni fa alla vigilia delle elezioni amministrative». Francesca Fadda, a pochi giorni dalla bocciatura della petizione presentata da un gruppo di residenti nella borgata marina di Maracalagonis, è convinta che sia stata la scelta migliore. E non sembra badare molto alle polemiche.

I residenti sono rimasti delusi.

«La petizione era firmata da sessanta persone che non rappresentano tutti i residenti. Pertanto non fa testo».

Perché?

«Perché non ci sono buoni motivi per concedere a Torre delle Stelle lo status di frazione. Non sono torrestellini ma maresi come tutti quelli che vivono in paese e nelle altre frazioni».

Avrebbero avuto un peso politico maggiore se fosse passata la petizione.

«Avrebbero potuto avere dei rappresentanti in consiglio comunale. Nelle tre liste c’erano tre residenti a Torre delle Stelle. Non sono stati eletti. Uno era candidato con me. Io, ripeto, ero stata chiara già in campagna elettorale. Non ho firmato alcun documento per fare promesse ai residenti».

Cosa significa?

«Ci era stato chiesto di garantire che una volta eletti avremmo riconosciuto lo status di frazione a Torre delle Stelle. Io ho detto no».

E i suoi avversari?

«Gregorio Contini l’ha firmato. Saverio Pinna no».

In Aula la presidente del Consiglio Elisabetta Melis ha votato a favore.

«I miei consiglieri devono esprimere il proprio pensiero liberamente. Non ho obbligato nessuno a votare contro la petizione».

Sapeva che Melis avrebbe detto sì?

«L’ho appreso in Aula. Solitamente si asteneva sempre».

Ci saranno conseguenze nella maggioranza?

«Ognuno di noi, pertanto anche Melis, risponde ai cittadini che con il loro voto ci hanno scelto per amministrare il paese».

La decisione lascia comunque molti cittadini delusi.

«Non credo. Penso che dopo questo voto il mio rapporto con le borgate esca rafforzato».

A Torre delle Stelle si sentono abbandonati.

«Non è vero. Abbiamo investito milioni di euro per strade, illuminazione, parchi pubblici, bonifiche nel rio Gavoi. La raccolta dei rifiuti si fa quotidianamente con le stesse regole applicate in paese».

Incontrerà i torrestellini?

«Io incontro tutti i cittadini. Non ho problemi».

Cosa farete per la borgata?

«Cercheremo di intervenire ancora nelle strade. D’estate abbiamo promosso decine di iniziative e il nostro lavoro è stato premiato grazie alle decine di migliaia di presenze. Lo stesso impegno vale anche per tutte le altre borgate del paese. Ripeto, siamo tutti maresi».

Punta al secondo mandato?

«Sì. Cinque anni non sono sufficienti per portare a termine tutti i nostri progetti. Ci restano ancora tante cose da fare. Abbiamo pagato debiti pregressi, completato molte opere pubbliche e trovato finanziamenti per 15 milioni di euro. Chiederò ai maresi la riconferma e con me ci saranno persone che vogliono il bene del paese».

Tra poco ci sono anche le elezioni regionali. Si dice che anche lei sarà in lizza.

«Sono a disposizione del territorio. Mi presenterei solo con una candidatura condivisa. Per ora continuo a fare la sindaca di Maracalagonis».

RIPRODUZIONE RISERVATA