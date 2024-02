Torre delle Stelle, il Comune acquisisce le strade 

Una vicenda infinita che nel 2015 sembrava essersi chiusa con una sentenza del Tar che imponeva al Comune di Sinnai la presa in consegna delle strade all’interno del suo territorio nella località turistica di Torre delle Stelle. Una sentenza rimasta disattesa tanto che recentemente i ricorrenti si sono nuovamente rivolti al giudice. La nuova udienza è stata fissata per il 21 febbraio. Potrebbe essere inutile visto che il Consiglio comunale di Sinnai ha deciso di deliberare la «presa in carico delle vie Lattea (tranne il tratto finale chiuso da cancello), Schedia, Stella Polare e Scorpione».

Il Consiglio ha deliberato l'acquisizione di queste strade con dieci voti favorevole degli 11 consiglieri presenti in Aula: sette sono stati espressi dalla maggioranza, tre dalla minoranza. Un consigliere di maggioranza si è invece astenuto (Franco Melis). I lavori su questo ordine del giorni li ha portati avanti il vice presidente del Consiglio Walter Zucca. Sono intervenuti il sindaco Tarcisio Anedda e i consiglieri comunali Roberto Loi e Aldo Lobina col primo che chiedeva spiegazioni su un memoriale legato al ricorso. Il voto finale ha praticamente messo tutti d’accordo sull’ordine del giorno.

Complessivamente le strade interessate al provvedimento si sviluppano su 1200 metri lineari. In precedenza il Comune aveva preso in carico via Sagittario dal rio Gavoi, al mare dove sono stati già eseguiti i lavori di pavimentazione di un tratto di carreggiata. (r. s.)

