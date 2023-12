Torre delle Stelle frazione? No dell’Aula 

“No” al riconoscimento dello status di frazione per Torre delle Stelle. La petizione presentata alcuni mesi fa in Municipio da un comitato spontaneo è stata bocciata dal Consiglio comunale con otto voti espressi dalla maggioranza. La presidente del Consiglio Elisabetta Melis ha ìnvece votato a favore. La minoranza, che si era espressa ugualmente per la nascita della frazione durante il dibattito, ha invece lasciato i banchi del Consiglio prima del voto. Il tutto al termine di una riunione fatta a tratti di polemiche e anche di momenti di tensione, compreso un battibecco con il pubblico arrivato in parte da Torre delle Stelle.

Le firme

La petizione era stata presentata da 63 del 282 residenti del Villaggio turistico con tanti di firme autenticate in Municipio. In precedenza, il Consiglio aveva respinto una analoga sollecitazione della “Nuova associazione Torre delle Stelle” che aveva raccolto 730 firme in quel caso però non autenticate. Per la maggioranza nella parte più viva del dibattito sono intervenuti la sindaca Francesca Fadda e gli assessori Ennio Fogli e Antonio Melis che hanno detto “no” alla istituzione della frazione. Per la minoranza, Saverio Pinna, Sebastiano Ghironi e Gregorio Contini che, dopo essersi detti favorevoli alla istituzione della frazione, hanno abbandonato il Consiglio, non partecipando quindi al voto.

Il dibattito

La minoranza è stata compatta nel ribadire «l’utilità della richiesta avanzata dai firmatari della petizione, vedendo nella “frazione” la possibilità di dialogare al meglio con i residenti, di ascoltare e raccogliere le loro richieste. Una frazione vista insomma come atto democratico».

La presidente del Consiglio Elisabetta Melis ha difeso a fine seduta il suo “si” alla frazione. «L’ho fatto con la certezza - ha detto - che con lo status di frazione avrebbe portato solo vantaggi alla gestione e al futuro della località sul mare».

La maggioranza

La sindaca Francesca Fadda ha spiegato il motivo del "no”: «Torre delle Stelle è Maracalagonis. Noi abbiamo sempre ascoltato la voce del villaggio turistico, dialogando in tante occasione e realizzando una serie di importanti progetti: strade, illuminazione, la raccolta dei rifiuti. È stato rilanciato il parco. Con Abbanoa è arrivata la rete idrica, abbiamo realizzato la linea internet. E abbiamo in programma ancora tanti altri interventi».

I residenti

Deluso Aldo Gorini, cittadino novantunenne di Torre delle Stelle: «Ritengo si sia persa per il Comune, ma soprattutto per noi del villaggio, la possibilità di costituire con il Consiglio di frazione, un interlocutore collegiale collaborativo operante in loco, portatore delle esigenze del villaggio, indicatore delle modalità del come affrontare e risolvere tali esigenze, propositivo per le iniziative attuabili in Torre per la sicurezza, per la sanità, nello sport, nello spettacolo. Peccato. Non è andata».

