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Maracalagonis
15 ottobre 2026 alle 00:42

Torre delle Stelle, fondi regionali per la viabilità 

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Il Comune di Maracalagonis ha ottenuto un nuovo contributo regionale per la sistemazione di alcune strade di Torre delle Stelle, ancora da indicare: a breve la progettazione esecutiva e il cronoprogramma.

Il Comune ha realizzato l’ultimo intervento nel settore della viabilità all’interno del villaggio turistico pavimentando via Urano con una spesa di 100mila euro. I futuri interventi sono a loro volta molto attesi, nella speranza che i nuovi progetti da stilare utilizzando questi ultimi fondi regionali siano realizzati prima della prossima stagione turistica.

Negli ultimi anni si è intervenuti stendendo un moderno manto in numerose altre strade all’interno di Torre delle stelle grazie alle opere appaltate dai Comuni di Maracalagonis e Sinnai. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’intera rete interna alla località turistica. Molto è stato fatto, tanto resta da fare.

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