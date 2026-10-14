Torre delle Stelle, fondi regionali per la viabilità 

Il Comune di Maracalagonis ha ottenuto un nuovo contributo regionale per la sistemazione di alcune strade di Torre delle Stelle, ancora da indicare: a breve la progettazione esecutiva e il cronoprogramma.

Il Comune ha realizzato l’ultimo intervento nel settore della viabilità all’interno del villaggio turistico pavimentando via Urano con una spesa di 100mila euro. I futuri interventi sono a loro volta molto attesi, nella speranza che i nuovi progetti da stilare utilizzando questi ultimi fondi regionali siano realizzati prima della prossima stagione turistica.

Negli ultimi anni si è intervenuti stendendo un moderno manto in numerose altre strade all’interno di Torre delle stelle grazie alle opere appaltate dai Comuni di Maracalagonis e Sinnai. L’obiettivo è migliorare le condizioni dell’intera rete interna alla località turistica. Molto è stato fatto, tanto resta da fare.