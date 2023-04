«Torre delle Stelle è contraria a questo scempio» 

Dopo il no del consiglio comunale di Maracalagonis, arriva anche quello della “Nuova associazione Torre delle Stelle”, contraria alla installazione delle 14 gigantesche pale eoliche con vista sulla costa sul orientale «tra splendidi contrafforti collinari di grande pregio ambientale e paesaggistico».

Il progetto presentato da privati al Comune di Maracalagonis prevede l’installazione di 14 aerogeneratori, alti, 230 metri che affacciano sulla costa, Torre delle Stelle e Baccu Mandara compresi. In particolare su Torre delle Stelle incomberebbero ben 9 pale giganti, visibili dalla zona collinare e, in un numero inferiore, anche dalla spiaggia di Cannesisa. Proprio per questo, la “Nuova associazione Torre delle Stelle” chiede «che tutte le Istituzioni isolane rispediscano con forza il progetto al mittente. Attendiamo soprattutto il no della Regione».

Le pale sono previste a “Bruncu de Lianu”. A presentare la progettazione dell'intervento al ministero dell’Ambiente è stata la società milanese della “Ecowind 2 Srl”. «Parliano di pale eoliche con un impatto ambientale assolutamente devastante – dice Franco Iurato, presidente dell’associazione di Torre delle Stelle - su un territorio straordinariamente bello come il nostro. Un pugno nell’occhio. Attendiamo il no della Regione».

Anche Gesualdo Gorini, boccia ugualmente questo progetto. «Ritengo sia improponibile. Lo sviluppo deve arrivare attraverso il turismo, non con le pale eoliche». Andrea Delpin, ex presidente della Figc regionale, chiede lo stop al parco eolico: «Sono assolutamente contrario. Non riesco neppure a comprendere come si sia arrivati ad una proposta come questa». L’imprenditore Fulvio Cadelano è convinto che alla fine l’impianto non verrà realizzato: «Non credo che il progetto possa andare avanti. Sono certo che sarà rispedito al mittente. La nostra costa deve puntare unicamente sul turismo».