Torre delle Stelle, «Cantiere invasivo» 

Protesta la nuova associazione “Torre delle stelle” per i lavori della messa in opera della rete della fibra ottica nella zona tra le vie dei Pesci e Gemma. Con una lettera inviata al Comune di Maracalagonis e alla Sovrintendenza, l’associazione denuncia lo «sbancamento di un’area comunale che ha comportamento il danneggiamento di due alberelli (ginepro fenicio) all’interno di una piantumazione di specie autoctone che oltre 12 anni fa realizzammo insieme al Comune di Maracalagonis e che grazie agli innaffiamenti estivi e agli interventi di rimozione manuale delle erbacce da noi effettuati per anni, hanno portato a un’apprezzabile rigenerazione delle vegetazione originaria (ginepri, carrubi, olivastri)».

La nuova associazione chiede un immediato intervento del Comune, della Sovrintendenza e al Corpo forestale per la verifica della situazione». (r. s.)