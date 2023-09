Torre delle Stelle, autorizzato l’ampliamento dell’ecocentro 

Il Comune di Maracalagonis ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica per il completamento con ampliamento dell’ecocentro di via Scorpione a Torre delle Stelle. L’intervento prevede la realizzazione di opere finalizzate al completamento della struttura con la realizzazione di una nuova recinzione in legno per delimitare i confini sui lati esposti a sud e a ovest dell’area, da posizionarsi in adiacenza a quella esistente. Tutto ovviamente nel rispetto dell’ambiente. Il progetto è stato girato alla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio che ha espresso parere favorevole allo stesso progetto.

I tempi di avvio dei lavori che avranno un costo di quarantamila euro quindi si accorciano: l’obiettivo è ridurre l’impatto visivo e creare uno schermo per la che fermi i cattivi odori originati dal deposito dei rifiuti. Il progetto prevede la costruzione di una recinzione in legno dell’altezza di tre metri in adiacenza a quella esistente, realizzata gli scorsi anni nei lati sud (quello che guarda verso il nuovo campo da pallacanestro) e ovest (quello che si affaccia verso gli edifici adibiti a spogliatoi e bagni).

