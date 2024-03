Torre delle Stelle, appello al sindaco: «Bandisca le gare d’appalto» 

«Signor sindaco, mi dispiace che non si ripresenti alle nuove elezioni comunali di Sinnai»: comincia così la lettera aperta che il decano di Torre delle Stelle, Gesulado Gorini, ha così scritto al sindaco Tarcisio Anedda. Il quale viene ringraziato per quanto fatto per la porzione sinnaese della località turistica («manutenzione e messa in sicurezza della strada d’accesso a Gennemari», elenca Gorini: «Vincolo dell’uso pubblico a parcheggio dell’area privata adiacente alla spiaggia; avvio della manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione stradale; lavori di pavimentazione nel tratto finale della via Sagittario; sollecitazioni verso Abbanoa per la spendita dei 700 mila euro previsti per il Progetto fogne») e per la delibera consiliare di un mese fa che «acquisendo la titolarità delle strade interne… apre la porta alla gara per la pavimentazione con i sottoservizi».

Infine l’appello: in questi tre mesi prima del voto, il Comune bandisca le gare d’appalto per la lastricatura del tratto polveroso di via Sagittario e della via Lattea e «per l’installazione di otto videocamere», «verifichi la chiusura della vertenza sull’area tra recinzione parco e via Sagittario» e «diffidi Abbanoa per la definizione del Progetto fogne. Sarebbe – conclude Gorini – un bel modo di salutarci». (r. s.)

