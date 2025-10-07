“Torre dell’acqua” in concessione a un’associazione culturale 

Sarà ancora l’associazione culturale “Casa Falconieri” a gestire l’ex torre dell’acqua di via Carducci, immobile che attualmente ospita il Dart, il Museo di Arte contemporanea gestito dallo stesso concessionario.

Il Comune ha deliberato il rinnovo della concessione per altri due anni a partire dalla stipula del contratto di comodato. Casa Falconieri è stato l’unico soggetto a partecipare al bando pubblico per la concessione temporanea dell’immobile che gestisce ormai da oltre tre anni. Il concessionario avrà l’obbligo di garantire l’accesso gratuito alla struttura in occasione di mostre o eventi.

Le spese di acqua, luce e gas saranno a carico del Comune. Il nuovo affidamento consentirà di tenere aperta la struttura in attesa dell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’immobile che permetteranno di utilizzare anche i piani alti dello stabile momentaneamente inagibili. Intanto vanno avanti le attività di Casa Falconieri che proprio ieri ha presentato alla stampa un’altra iniziativa di respiro internazionale: con i suoi libri d’artista realizzati da 27 artisti sardi sarà presente da oggi fino al 12 ottobre alla mostra internazionale “Arts Libris” al Museo Mcba di Barcellona.

