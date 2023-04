Torre dell’Acqua, bando per la gestione 

È stata prorogata fino al 31 maggio prossimo la concessione a titolo gratuito dell’ex Torre dell’Acqua, immobile comunale trasformato in spazio culturale per mostre ed eventi. Ad occuparsene, sarà ancora l’associazione “Casa Falconieri”, in attesa del bando per l’affidamento biennale della struttura in comodato d’uso.

Dallo scorso mese di maggio, l’ex Torre dell’Acqua ospita il Dart, museo di arte contemporanea: in quasi un anno ha ospitato eventi di respiro internazionale che hanno richiamato nel Parteolla decine di visitatori. Molto apprezzate la mostra dell’artista ucraino Pavlo Makov e l’esposizione con opere di Dalì e Goya. L’idea è quella di creare una struttura permanente per la promozione dei nuovi linguaggi dell’arte contemporanea. Fino al 31 maggio, il Dart ospiterà la rassegna “Esposizione di libri d’artista” con tavole rotonde, proiezioni di film, laboratori e presentazioni di libri. L’ingresso è gratuito. (c. z.)

