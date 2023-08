Torre dei Corsari, Suv si insabbia sulle dune 

Costerà cara a un meccanico di Guspini la cattiva, e contraria alle norme, idea di passare con un fuoristrada sopra le dune di Torre dei Corsari, in territorio di Arbus. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è insabbiato in un canalone. Per l’uomo è scattata una sanzione per aver violato il “divieto di occupazione, sosta e calpestio delle dune e della relativa vegetazione”, previsto dall’ordinanza balneare della Regione, emanata nel 2021. Dovrà sborsare 200 euro di multa e pagare le spese per il recupero del mezzo con il carro attrezzi.

