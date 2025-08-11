Torre dei Corsari, stabilimento balneare visitato dai vandali 

Vandali scatenati nella notte fra domenica e lunedì a Torre dei Corsari. Per l’ennesima volta ad essere prese di mira sono state le attrezzature balneari del lido Beach & Sea di Franco Caddeo, una delle concessioni più grandi e frequentate del litorale di Arbus. I soliti balordi non hanno risparmiato alcuni cordoni che delimitano passaggi pedonali in legno per la spiaggia e zone di sosta. Sul posto i carabinieri della compagnia di Villacidro.

«Quello che sta accadendo sul nostro litorale – dice il vicesindaco Simone Murtas – è vergognoso, un’offesa al lavoro degli operatori turistici che garantiscono servizi per tutti, accogliendo giornalmente centinaia di ospiti, tantissimi bambini. L’invito è al buon senso e al rispetto. Se alla base di queste scorribande notturne dovessero esserci degli errori, basta parlarne. Le porte del Comune sono aperte».

Ombrelloni e lettini rovesciati e ammucchiati, alcuni solo insabbiati, altri rovinati. Quando il titolare si accorto della solita bravata notturna, l’impatto è stato forte. Una furia ingiustificata di vandali, per il gusto di far del male. Lo stabilimento aveva chiuso intorno alle 3, 3 ore dopo Caddeo si è trovato davanti alla scena di devastazione. «Sono molto amareggiato, lavoro per dare un servizio, sono gesti inspiegabili», dice Caddeo. (s. r.)

