Torre dei Corsari, segnaletica insufficiente nel villaggio costiero 

«Le strade di Torre dei Corsari sono prive di segnaletica e non mancano i pericoli per pedoni e automobilisti»: la denuncia è di Mario Mura, residente nel villaggio turistico della Costa Verde. Una voce di protesta contro il Comune di Arbus che raccoglie le lamentele di cittadini e turisti: «Di contro ai tanti cartelli per il senso unico, divieto di accesso e strisce blu lungo il percorso per la spiaggia, nel centro abitato non c’è ombra di segnale né verticale né orizzontale». Ancora per poco.

L’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani, annuncia la partenza di lavori per complessivi 30 mila euro, fondi della tassa di soggiorno: «Nelle prossime settimane – dice – verranno installati 61 nuovi cartelli nelle località balneari. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, agevolare l’orientamento dei visitatori e proteggere il paesaggio».

«In base al nuovo Codice della strada – aggiunge William Collu, assessore al Turismo – abbiamo provveduto alla perimetrazione dei villaggi per applicare correttamente i limiti di velocità urbana, tutelare maggiormente pedoni e residenti ed evitare ambiguità sulla competenza della segnaletica».

Saranno installati anche i pannelli direzionali, con l’indicazione delle spiagge e dei principali punti di interesse locale: un modo per rendere più ordinato, coerente e sicuro l’accesso al mare. La nuova segnaletica sarà presente anche a S’Enna ‘e S’Arca, Pistis, Porto Palma, Funtanazza, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas, Scivu, Capo Pecora e la frazione di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde.

