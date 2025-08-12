VaiOnline
Torre dei Corsari, nuovo parco giochi 

Un parco giochi pensato come luogo d’incontro per tutti i residenti ed i proprietari delle villette estive sulla Costa Verde, a prescindere dall’età. Realizzato nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, è stato inaugurato alla presenza non solo di famiglie del posto, ma anche di tanti turisti.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Daniele Porcu, ha preso la parola il sindaco di Arbus, Paolo Salis: «Questo spazio dedicato ai bambini vuole essere il punto di partenza per unire la due comunità del villaggio. Mentre i piccoli si ritrovano per correre e giocare all’aperto, gli adulti stanno in compagnia, socializzano e progettano iniziative comuni per trascorrere insieme le vacanze estive». La struttura è stata ideata da un gruppo di condomini, sono stati loro a trasformare uno spazio verde a cielo aperto gratuito, nel cuore della località turistica, in un giardinetto con tanto di aiuole fiorite, vialetti pedonali, panchine e una fontanella. (s. r.)

